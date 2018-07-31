Рубль к концу года может укрепиться, если не будет значительного падения цен на нефть либо усугубления геополитических рисков. Об этом говорится в июльском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

По их оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 58 рублей.

Констатируя снижение курса рубля к доллару за апрель — июнь 2018 года на 9,6% (до 62,76 рубля за доллар), экономисты напоминают, что «резкое ослабление рубля в апреле было вызвано ужесточением санкций против России и соответствующей переоценкой рисков инвестиций в РФ». «Ситуацию также усугубили ожидания экономических агентов относительно дальнейшего ужесточения санкций, в том числе их возможного распространения на российский государственный долг, а также военный конфликт в Сирии. Несмотря на то что фактором поддержки рубля выступают цены на нефть, дальнейшее ослабление рубля спровоцировал отток капитала с развивающихся рынков в условиях ужесточения монетарной политики в ряде развитых стран. Этому же способствуют операции Минфина России по покупке иностранной валюты», — добавляют авторы обзора.

Они отмечают, что ослабление рубля при улучшении условий торговли вызывает значительное повышение сальдо текущего счета платежного баланса. При этом в III—IV кварталах 2018 года сезонные факторы будут способствовать его дополнительному росту, полагают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.



«Если не произойдет значительного падения цен на энергоносители или усугубления геополитических рисков, к концу года рубль может укрепиться», — прогнозируют они, делая оговорку, что «сценарий реализации отмеченных выше рисков нельзя сбрасывать со счетов».