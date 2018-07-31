Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «ЛУКОЙЛ-Гарант» по итогам девяти месяцев 2017 года получили убыток от переоценки ценных бумаг «Открытие Холдинга» на общую сумму 10,5 млрд рублей, от переоценки бумаг банка ВТБ — на 6,5 млрд рублей, следует из данных Счетной палаты. Такая информация содержится в отчете СП о проверке деятельности Пенсионного фонда России и четырех НПФ — «Сафмар», «ЛУКОЙЛ-Гарант», «Национальный» и «АвтоВАЗ» — в 2014—2017 годах, уточняет ТАСС.

Согласно данным СП, по итогам девяти месяцев 2017 года НПФ «Сафмар» получил убыток от переоценки активов на сумму 11,9 млрд рублей. Из них убыток по ценным бумагам холдинга «Открытие» (бывший собственник банка «ФК Открытие») составил 5 млрд рублей, по бумагам ВТБ — 1,9 млрд. Еще почти 2 млрд рублей составил убыток фонда от переоценки ценных бумаг банков, которые в прошлом году попали под санацию ЦБ: по банку «Открытие» — 943 млн рублей, по Промсвязьбанку — 541 млн, по Бинбанку — 517 млн.

При этом в целом по итогам девяти месяцев 2017 года НПФ «Сафмар» показал прибыль, следует из отчетности фонда по ОСБУ: прибыль составила 3,5 млрд рублей против 5,4 млрд годом ранее. Отдельно за III квартал фонд показал убыток в 3,375 млрд рублей против прибыли в 3,6 млрд годом ранее. «Основное влияние на финансовые показатели фондов в III квартале 2017 года оказала сложная ситуация на финансовом рынке. Однако благодаря диверсификации портфелей НПФ «Сафмар» фонду удалось минимизировать потери, вызванные переоценкой ряда ценных бумаг», — пояснил ТАСС представитель фонда, отметив, что по итогам 2017 года на счета клиентов был зачислен инвестдоход.

«ЛУКОЙЛ-Гарант» (входит в группу «Открытие») за девять месяцев 2017 года от переоценки активов получил убыток в объеме 15,7 млрд рублей. Из них, по данным СП, убыток по ценным бумагам «Открытие Холдинга» составил 5,5 млрд рублей, банка ВТБ — 4,6 млрд, страховой компании «Росгосстрах», попавшей в периметр санации «Открытия», — 3 млрд, Минфина России — 2,7 млрд.



Согласно данным отчетности, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» по итогам девяти месяцев 2017 года показал убыток по ОСБУ в 9,995 млрд рублей против прибыли в 20,2 млрд рублей годом ранее (отдельно в III квартале убыток составил 14,9 млрд рублей против прибыли в 11,2 млрд годом ранее). По итогам 2017 года убыток от инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» составил 12,9 млрд рублей (доходность — минус 5,23%), что привело к отсутствию дохода граждан за 2017 год, заключает СП.