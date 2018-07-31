Доля заемщиков с низким уровнем закредитованности в России на 1 июля 2018 года выросла до 30,96% с 28,1% годом ранее, составив примерно 13,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Речь идет о гражданах, чья текущая долговая нагрузка находится на минимальном уровне — менее 10%, поясняют в бюро. Под текущей долговой нагрузкой подразумевается соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (международное название — PTI, payment to income).



Наибольшая доля заемщиков, у которых PTI находится на уровне менее 10%, была отмечена в Москве (35,7%), Ростовской (35,1%), Московской (34,8%), Брянской (34,6%) и Курганской (34,5%) областях. В то же время наименьшая доля таких граждан была отмечена в Кировской (23,9%), Оренбургской (24,2%), Костромской и Амурской областях (по 26,3%), а также в Республике Северная Осетия (25,6%).



В свою очередь доля граждан с уровнем текущей долговой нагрузки более 60% (высокая закредитованность) на 1 июля текущего года составила 7,16% (около 3 млн человек) от общего количества заемщиков, снизившись за год на 0,74 процентного пункта (на 1 июля 2017-го — 7,9%).

В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне при достаточно активном росте доли граждан с низким уровнем долговой нагрузки, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то ни было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 60% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан, им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства», — комментирует Викулин.

