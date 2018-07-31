Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области задержали четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

Как выяснило следствие, четверо злоумышленников на протяжении двух лет осуществляли финансовые операции на территории Ростова-На-Дону без лицензии. Они использовали реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивавния. Совокупный доход от теневых операций составил более 20 млн рублей.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций», — отмечается в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».