Постановление правительства РФ о продлении программы льготного автокредитования не возобновляет программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

В понедельник правительство сообщило, что продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Она предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Общий объем финансирования программы — 15 млрд рублей. Кроме того, для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках соцпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля в Дальневосточном федеральном округе.

«Утверждение постановления не возобновляет в 2018 году реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а позволит кредитным организациям возместить части затрат, возникших вследствие предоставления скидки на уплату первоначального взноса в рамках вышеуказанных программ, а также позволит возместить выпадающие доходы по кредитам, выданным в 2015—2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (возмещение процентной ставки)», — говорится в сообщении Минпромторга.

По данным ведомства, по состоянию на 22 июля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано более 97 тыс. автомобилей.

Отмечается, что в соответствии с законом о бюджете финансирование программы льготного автокредитования на 2019—2020 годы предусмотрено только в части возмещения выпадающих доходов (возмещения процентной ставки). Вопрос реализации в 2019—2020 годах программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» прорабатывается Минпромторгом и Минфином.



Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году действовали с 1 января по 16 мая. Особая программа для жителей ДФО, запущенная 11 апреля 2018 года, продолжает действовать по настоящее время. Допсредств на реализацию программ в 2018 году в настоящее время не предусмотрено.