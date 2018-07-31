Минпромторг в лице руководителя ведомства Дениса Мантурова и Минстрой России в лице министра Владимира Якушева при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций должны до 3 сентября 2018 года внести проект поправок в постановление правительства РФ от 15 марта 2018 года № 259 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления». Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 20 июля в Петрозаводске совещания по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.

Согласно тексту поручений, опубликованному на сайте Кабмина во вторник, 31 июля, поправки должны быть внесены «в части устранения ограничения по периоду предоставления льготной процентной ставки и установления периода действия кредитов, предоставляемых физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления».

Текущая редакция указанного правительственного постановления предусматривает возможность получения гражданами льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления в период с 1 апреля по 30 ноября 2018 года, поясняется в обзоре документа на портале Garant.ru. Выпадающие доходы банков возмещаются за счет госсубсидий. Скидка по кредиту составляет 5 процентных пунктов. Максимальный размер кредита — 3,5 млн рублей, при этом заемщик должен внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого деревянного дома.



Кроме того, Медведев поручил Минпромторгу совместно с АО «ДОМ.РФ» и заинтересованными субъектами РФ представить до 3 сентября в правительство предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в регионах.