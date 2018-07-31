По данным исследовательской компании Mediascope, по сравнению с апрелем 2018 года, когда ежедневная аудитория мессенджера Telegram достигла исторического максимума (свыше 3,7 млн человек), падение в июне составило 23%, по сравнению с маем — 21%.

РБК сообщает, что направил запросы в Роскомнадзор и основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой прокомментировать данные Mediascope за июнь.

Как напоминает издание, в середине апреля Роскомнадзор добился в суде блокировки Telegram в России и внес ресурсы Telegram в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали их блокировать. Однако пользователь может обойти блокировку, используя VPN и прокси-сервисы.

Абсолютного максимума ежедневная аудитория Telegram достигла, по версии Mediascope, в тот месяц, когда началась блокировка сервиса. При этом руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал такие данные «эффектом Стрейзанд»: попытка удалить информацию приводит к ее большему распространению.

Приведенные данные Mediascope отражают лишь количество человек, которые заходили в мобильные приложения Telegram и других мессенджеров. Как долго продолжалась сессия и насколько она была успешной, специальное программное обеспечение компании RealityMine не фиксирует.