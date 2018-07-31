Mail.Ru Group прекращает разработку и поддержку браузера «Амиго». Об этом сообщается на сайте браузера.

«Мы прекратили разработку браузера и больше не будем его обновлять», — говорится в сообщении.

При этом пользователи существующих версий смогут продолжить использовать браузер, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Mail.Ru Group. При продвижении браузера «Амиго» был сделан ряд неверных шагов. Так, для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», — отметили в компании.

При этом Mail.Ru Group считает рыночную нишу браузеров перспективной и не исключает возможности продолжения работы в этом направлении.