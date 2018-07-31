Ориентированный на криптовалюты торговый банк Майка Новограца Galaxy Digital LP уже 1 августа будет включен в листинг канадской TSX Venture Exchange.

В будущем Новограц со своей компанией планирует выйти на фондовые биржи Франкфурта, Лондона и Гонконга и «стать глобальной компанией, торгуясь по всему миру», сообщает ForkLog .

Напомним, ранее у компании экс-партнера Goldman Sachs и криптоинвестора Майка Новограца Galaxy Digital отсутствовала проверенная аудитом отчетность за два года, которая необходима для проведения первичного публичного размещения (IPO). Вследствие этого Galaxy Digital решила пойти по пути «обратного поглощения» шелл-компанией, акции которой уже торгуются на TSX.

Затем, по словам Новограца, последовал «мучительный» процесс — на протяжении восьми месяцев канадские регуляторы тщательно исследовали компанию. В итоге выход Galaxy Digital на биржу был перенесен с апреля на август.