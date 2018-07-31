Держатели карт платежных систем Mastercard и Visa, выпущенных Всероссийским Банком Развития Регионов (ВБРР), получили возможность пользоваться Apple Pay. Сервис позволяет оплачивать покупки в одно касание устройствами Apple, карта для оплаты при этом не требуется, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В основе Apple Pay — безопасность и конфиденциальность. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — отмечают в банке.

Для настройки Apple Pay нужно добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet.

В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.