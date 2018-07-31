Правительство РФ расширило перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки под 6% годовых, включив в него семьи с четвертым и последующими детьми. Соответствующие изменения в правилах предоставления бюджетных субсидий российским банкам и АО «ДОМ.РФ» (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования) опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 30 декабря 2017 года... подпункт «б» дополнить словами «и (или) последующих детей», — говорится в тексте постановления.

Изменения вносятся в постановление «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам РФ, имеющим детей».

Как напоминает ТАСС, предыдущая редакция постановления предусматривала возможность оформления льготной ипотеки только для семей, где родился второй или третий ребенок. Изменения также дают возможность подключения к программе льготной семейной ипотеки через дополнительное соглашение, что позволяет банкам снижать ставку своим заемщикам по действующим кредитам без заключения нового кредитного договора, следует из текста постановления.

Государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала года.



Ранее с просьбой предусмотреть снижение ставки по ипотеке с 13% до 6% для семей, у которых родился не только второй или третий, но и последующие дети, обратился к президенту РФ в ходе «Прямой линии» глава многодетной семьи из Ивановской области Игорь Верховский.