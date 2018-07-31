Игра Abstractism, которая предлагалась для скачивания на игровой платформе Steam, использовалась для скрытого майнинга.

Пользователей насторожило то, что минималистично оформленная игра потребляля слишком много ресурсов. К тому же в игре можно было получить особые предметы, которые являлись точными копиями дорогостоящего оружия из других игр. Позднее один из пользователей заметил, что многие жалуются на высокую нагрузку от Abstractism, сообщает Coinlife .

После проверки антивирусом, был обнаружен подозрительный троянский файл, который вызвал предположения, что игра при запуске майнит криптовалюту.