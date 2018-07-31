В данный момент приложение удалено с площадки.
Игра Abstractism, которая предлагалась для скачивания на игровой платформе Steam, использовалась для скрытого майнинга.
Пользователей насторожило то, что минималистично оформленная игра потребляля слишком много ресурсов. К тому же в игре можно было получить особые предметы, которые являлись точными копиями дорогостоящего оружия из других игр. Позднее один из пользователей заметил, что многие жалуются на высокую нагрузку от Abstractism, сообщает Coinlife.
После проверки антивирусом, был обнаружен подозрительный троянский файл, который вызвал предположения, что игра при запуске майнит криптовалюту.
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