Клиенты Хоум Кредит Банка с 31 июля могут пользоваться мобильным платежным сервисом Google Pay, говорится в сообщении кредитной организации. Сервис позволяет расплачиваться во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи.

«К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты Банка Хоум Кредит ( кредитные , дебетовые , виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Google Pay клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку», — отмечается в пресс-релизе.



В банке уточняют, что Google Pay работает на устройствах с операционной системой Android 5.0 или выше и поддержкой технологии бесконтактной оплаты NFC.