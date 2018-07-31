Ле Минь Там, глава вьетнамской майнинговой компании Sky Mining, которая за вклады в размере от 100 долларов до 5000 долларов обещала возврат средств на уровне 300% в год, исчез с 35 млн долларов, принадлежащими компании и инвесторам.

Ранее на странице Sky Mining в Facebook появилось сообщение с извинениями «за все» перед клиентами компании, прибыль которой якобы упала из-за волатильности рынка и привела к банкротству, сообщает Anycoin .

Пользователям было рекомендовано обратиться в офис компании за возвратом средств, однако по факту он был закрыт. Также не удалось обнаружить 600 единиц майнингового оборудования, которое находилось неподалеку от офиса Sky Mining в Хошимине.

Замглавы компании сформировал комиссию по работе с инвесторами и для оценки потерь и оставшихся у компании активов. Себя и коллег он также считает жертвами аферы, о чем заявил в полицию вместе с 20 инвесторами.