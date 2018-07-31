Генеральная прокуратура Эстонии начала уголовное разбирательство в отношении эстонского филиала Danske Bank после поданной жалобы от основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

«В связи с требованием Hermitage Capital было возбуждено новое уголовное дело», — сообщила Reuters член парламента Эстонии Лииса Овийр.

Парламент Эстонии провел экстренное заседание во вторник совместно с министром юстиции Урмасом Рейнсалу, генеральным прокурором Лавли Перлинг и председателем финансовой инспекции Килваром Кесслером, чтобы обсудить дело об отмывании денег, связанное с Danske Bank.

«Теперь, когда мы проанализировали информацию, предоставленную нам Браудером, мы видим, что есть четкие признаки отмывания денег. Теперь мы начинаем собирать дополнительные доказательства, чтобы лучше понять, что произошло», — сказал представитель Генпрокуратуры Каарел Каллас.

Двумя неделями ранее Браудер подал 22-страничную жалобу на банк в соответствующие службы Дании. В ней он утверждает, что по меньшей мере 190 счетов Danske Bank были использованы для отмывания более чем 200 млн долларов США из российского бюджета, что было раскрыто адвокатом из Сергеем Магнитским. Оборот только с 21 банковского счета в Danske составил более 9 млрд долларов; часть из этих денег затем ушла на счета в швейцарском банке.

В июле этого года стало известно, что через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон в период с 2007 по 2015 год — вдвое больше, чем предполагалось ранее.