Генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» назначена заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. О соответствующем решении наблюдательного совета фонда, принятого на заседании 30 июля, сообщается в распространенном во вторник, 31 июля, релизе организации.

В фонде напомнили, что до Макиевой его генеральным директором был Илья Кривогов. Набсовет прекратил полномочия топ-менеджера в связи с его переходом на новую работу.



Кроме того, прекращены полномочия председателя наблюдательного совета фонда Саввы Шипова, занимающего должность заместителя министра экономического развития РФ. Новым председателем набсовета избран министр экономического развития Максим Орешкин.