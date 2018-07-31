Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа начнет публиковать в Интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, рассказали РИА Новости в ведомстве.



Служба раскроет информацию через специальный сервис на своем сайте — «Прозрачный бизнес», чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнеры однодневками и не пользуются ли «серыми» схемами для ухода от уплаты налогов.

В частности, в августе налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

«Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — сообщили в ведомстве. То есть в основном нововведение коснется малого и среднего бизнеса.

Публикация данных будет происходить поэтапно: позже ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности. Также в этот список предполагалось включить информацию о налоговых правонарушениях и решения о привлечении к ответственности, а также сведения об уплаченных суммах страховых взносов.

Налоговые органы планировали еще в июле прошлого года начать публиковать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая из-за изменений Налогового кодекса перестала относиться к налоговой тайне. Однако позже срок раскрытия этих данных решили отложить из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые хотели сверить с налоговиками и уточнить информацию о себе.

