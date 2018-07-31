ЕС добавил шесть новых субъектов в список лиц и компаний, которые подвергаются ограничительным мерам со стороны Евросоюза из-за их участия в строительстве Керченского моста, связывающего Россию с Крымом. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Соответствующая запись уже опубликована в «Журнале ЕС» во вторник утром. В список попали следующие организации: АО «Институт «Гипростроймост — Санкт-Петербург», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД».

ЕС аргументирует расширение ограничительного списка тем, что субъекты «своими действиями поддерживали консолидацию российского контроля над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, что, в свою очередь, еще более подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».



В результате этого общее число субъектов, входящих в список, достигло 44. Также ограничительные меры продолжают действовать в отношении 155 лиц в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС.