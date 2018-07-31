Значительный рост на бензин, произошедший в России в апреле–мае этого года, связан со сменой правительства, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и подняли цены в течение двух-трех недель перестановок.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве, и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович, который до 18 мая находился на посту вице-премьера и курировал ТЭК.



«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — подчеркнул Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за «небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься».

Из-за постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке между нефтяниками и финансовой системой ситуация с ценами на топливо требовала «ежемесячной работы» с компаниями и «постоянной балансировки интересов». «Если бы были четкая работа [во время смены правительства в мае], четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — уверен бывший вице-премьер.

Напомним, цены на бензин в России, по данным Росстата, в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года, по данным Росстата, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%. Для их сдерживания правительство вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо — на 2 тыс. рублей с тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо и об увеличении поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.



В начале июня Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве впервые с конца марта стал дешеветь, а Минэнерго и ФАС заявили о стабилизации цен.