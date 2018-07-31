В первом полугодии 2018 года пользователи маркетплейса Банки.ру оставили 650 тыс. заявок на финансовые продукты. Это более чем вдвое (+109%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года (310 тыс. заявок) и приближается к показателю за весь 2017 год (675 тыс. заявок) .

Основным драйвером роста стали кредитные продукты: кредитные карты (+210%), потребкредиты (+152%), ипотека (+60%) и микрозаймы (+250%). Такая динамика обусловлена как ростом рыночного спроса на заемные средства, так и развитием инновационного сервиса «Мастер подбора кредитов» , на который приходится около половины всех собранных Банки.ру заявок на кредитные продукты. «Мастер подбора кредитов» — персонализированный сервис, помогающий клиентам выбрать необходимые банковские и микрофинансовые продукты с высокой вероятностью одобрения. Получив результаты, клиент может сразу подать онлайн-заявку в кредитную организацию и узнать ее решение.

«Мы ожидаем, что по итогам 2018 года количество заявок на финансовые продукты, отправленных нашим партнерам через Банки.ру, превысит 1,2 миллиона, — комментирует генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова. — Рост демонстрируют как банковские продукты, так и другие вертикали нашего финансового маркетплейса. Например, сервис е-ОСАГО , запущенный в апреле этого года, показывает отличные результаты. Растет спрос на инвестиционные продукты . Наша цель — представлять посетителям широкий спектр высокотехнологичных сервисов с возможностью сравнения условий и подбора наилучшего предложения в едином удобном и безопасном онлайн-пространстве. И мы высоко ценим то доверие, которое оказывают нам пользователи, используя эти сервисы».