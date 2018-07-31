Чеченская Республика может стать удобной площадкой для проведения эксперимента по внедрению блокчейна и других элементов криптоиндустрии, сообщил помощник первого замруководителя администрации главы и правительства региона Рашид Абаев.

По словам Абаева, весной Банк России запустил «регулятивную песочницу», которая предоставляет возможности и особый правовой режим для тестирования инновационных финансовых инструментов. Таким образом, Чечня могла бы стать подобной площадкой, «как субъект с низким уровнем институционального развития экономики», сообщает ТАСС .

На блокчейн планируется перевести систему начисления и оплат услуг сферы ЖКХ, что снизит транзакционные издержки.

«Технология блокчейн достаточно гибка, и ее можно применять во многих сферах деятельности человека, начиная от социальной сферы и кончая сферой комплексных, многоуровневых экономических систем», - добавил Рашид Абаев.