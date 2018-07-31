Банк России 31 июля выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, в обращение поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом 3 тыс. штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном (тираж — 450 тыс. штук) и специальном (с цветным изображением, тираж — 50 тыс. штук) исполнении.

На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности — надпись «Ну, погоди!».

«В этом году исполняется 50 лет с момента выхода первой серии знаменитого мультфильма», — отмечается в сообщении Центробанка.