Компания Ultrain, разработчик публичного блокчейна, основанная бывшим главой блокчейн-подразделения Alibaba, привлекла 20 млн при участии институциональных инвесторов в ходе комбинированной продажи долей и токенов. Это позволит компании заняться технологическим развитием своего публичного блокчейн-протокола.

В этом году стартап запустил тестовую версию своей сети, в рамках которой ему удалось достичь пропускной способности в 3 000 транзакций в секунду при помощи 1 000 нод, размещенных на облачных серверах Alibaba, сообщает Ttrcoin .

По словам руководителя проекта Рэй Гуо, который отвечал за стратегию безопасности и безопасность данных на позиции технического директора отдела безопасности Alibaba Group, проект должен сфокусироваться на «реальных потребностях пользователей», а не на показателе пропускной способности, который уже соответствует требованиям обозримого будущего.

«Alipay повседневно пользуются 150 млн человек. В обычный день число его транзакций в секунду на пике достигает 4 000 – 5 000. Следующий шаг для децентрализованных приложений – это порог в 1 млн активных пользователей в день. Таким образом, возможности публичного блокчейна с пропускной способностью 3 000 TPS достаточны по крайней мере для ближайших двух лет», - заявил он.