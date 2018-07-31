Создатель litecoin Чарли Ли анонсировал поддержку LTC через Lightening Network в новом смартфоне HTC Exodus, к команде разработчиков которого он присоединился как консультант.

При этом компания-производитель не отказывается от поддержки биткоина и собирается представить блокчейн-смартфон публике в 3 квартале этого года, сообщает Anycoin .

Устройство будет способно подключаться к блокчейн-сетям и хранить популярные криптовалюты, в том числе и ethereum.