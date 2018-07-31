HTC будет поддерживать платежи с litecoin через Lightning Network без установки дополнительного ПО.
Создатель litecoin Чарли Ли анонсировал поддержку LTC через Lightening Network в новом смартфоне HTC Exodus, к команде разработчиков которого он присоединился как консультант.
При этом компания-производитель не отказывается от поддержки биткоина и собирается представить блокчейн-смартфон публике в 3 квартале этого года, сообщает Anycoin.
Устройство будет способно подключаться к блокчейн-сетям и хранить популярные криптовалюты, в том числе и ethereum.
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