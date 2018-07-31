Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик отправили председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо, в котором предупредили: идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) крайне негативно повлияют на экономику, а именно — могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям, пишут «Ведомости».



В январе 2018 года ФАС предложила пакет поправок, которые ужесточают ответственность для владельцев бизнеса и расширяют полномочия антимонопольных инспекторов. В законопроекте ФАС предлагает ввести для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров отдельную ответственность — более жесткую, чем для обычных сотрудников: срок лишения свободы за антимонопольные преступления — от четырех до восьми лет против максимальных четырех лет, а штраф — в пять раз выше: от 2 млн до 4 млн рублей против 300—500 тыс. рублей. ФАС предлагает не ограничиваться штрафом и лишением свободы. Нужно, по мнению службы, еще и конфисковывать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картельному сговору. Сейчас такого наказания не предусмотрено.

28 марта бизнес проводил встречу с ФАС, но позиция предпринимателей не нашла понимания, говорится в письме. Здоровая конкуренция может быть обеспечена и при полной декриминализации картельных соглашений — если сохранится административная ответственность.

Расширение полномочий сотрудников ФАС может привести к ущемлению прав и интересов бизнеса, предупреждает письмо. Например, антимонопольные инспектора получают доступ к тайне переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, смогут изымать документы при выездных проверках.



Фактически у ФАС появятся полномочия правоохранительного органа, опасаются авторы письма.