Банк «Зенит» 31 июля запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей карт Mastercard, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Google Pay работает на всех современных мобильных устройствах с функцией NFC на базе операционной системы Android. С помощью Google Pay клиенты банка смогут совершать покупки онлайн и офлайн: в магазинах с терминалами бесконтактной оплаты, а также в Интернете и в мобильных приложениях», — отмечается в сообщении.



Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в приложение Google Pay либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту Mastercard.

«Для оплаты достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу. Звуковой сигнал даст понять, что оплата прошла успешно. Google Pay позволяет проводить три трансакции подряд на сумму до 1 000 рублей каждая без разблокировки телефона, на четвертый — пользователю будет необходимо разблокировать телефон», — поясняют в банке.

Счетчик обнуляется каждый раз при оплате с разблокированным устройством. Google Pay гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей. При оплате через сервис номер банковской карты покупателя не передается продавцу. Вместо этого карте присваивается номер виртуального счета — уникальная комбинация из 16 цифр, которая будет использоваться для выполнения трансакций. Он не совпадает с номером карты и обеспечивает безопасность личных данных.