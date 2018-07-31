Держатели карт Mastercard, выпущенных Банком, смогут использовать в повседневных расходах быстрый, удобный и безопасный способ оплаты. Google Pay работает на всех современных мобильных устройствах с функцией NFC (Near Field Communication) на базе операционной системы Android.



С помощью Google Pay клиенты Банка смогут совершать покупки онлайн и офлайн: в магазинах с терминалами бесконтактной оплаты, а также в интернете и в мобильных приложениях.



Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в приложение Google Pay, либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту Mastercard. Для оплаты достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу. Звуковой сигнал даст понять, что оплата прошла успешно. Google Pay позволяет проводить три транзакции подряд на сумму до 1000 рублей каждая без разблокировки телефона, на четвертой пользователю будет необходимо разблокировать телефон. Счетчик обнуляется каждый раз при оплате с разблокированным устройством.



Google Pay гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей. При оплате через сервис номер банковской карты покупателя не передается продавцу. Вместо этого карте присваивается номер виртуального счета — уникальная комбинация из 16-ти цифр, которая будет использоваться для выполнения транзакций. Он не совпадает с номером карты и обеспечивает безопасность личных данных.



«Быстрота и удобство покупок без использования кошелька — одно из основных требований современного клиента любого банка, — подчеркнул Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Наличие сервисов бесконтактной оплаты для мобильных устройств на базе Android и iOS позволяет держателям карт Банка ЗЕНИТ оплачивать покупки с помощью мобильных устройств. Мы продолжим развивать мобильные сервисы, чтобы расширить перечень новейших платежных услуг, доступных нашим клиентам».



Подробнее о сервисе и совместимых устройствах – на сайте Google Pay .