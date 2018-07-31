Байкалкредобанк предложил заемщикам две новые программы кредитования малого и среднего бизнеса .



Программа « Развитие бизнеса » предлагается для запуска нового проекта или модернизации действующего производства. Денежные средства в сумме до 30 млн рублей можно получить под ставку 10,5% годовых в первый год кредитования, далее ставки устанавливаются в зависимости от суммы кредита от 12,5% до 14% годовых.

Программа « Развитие моногородов » предлагает заемщикам финансирование на те же цели и по тем же условиям, что и «Развитие бизнеса», однако, ее заметным отличием является то, что заемщик должен вести свой бизнес в одном из моногородов, а ставка в первый год кредитования составит 10% годовых.

В качестве обеспечения может быть предоставлена недвижимость, оборудование или транспортные средства. По обеим программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий.

«Ставки, установленные банком на первый год кредитования, достаточно низкие для рынка кредитования бизнеса, что дает возможность развивающемуся бизнесу несколько снизить финансовую на старте», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.