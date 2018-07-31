Банк России с 31 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,7805 рубля, что ниже предыдущего закрытия на 19,21 копейки. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,2021 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 14,21 копейки.

«Если положительная динамика по нефти сохранится, тогда на фоне общего ослабления гринбека ждем теста диапазона 61,90-62,00 рубля. за доллар США. Тут без вариантов. Если покупатели защитят зону 62,00-62,15 рубля, то отскакиваем до 62,62 рубля за доллар США», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Ситуация на российском долговом рынке временно стабилизировалась: индекс RGBI консолидируется около месячного минимума на отметке 139,44, установленного на прошлой неделе.

По словам Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, несмотря на укрепление курса рубля, его рост, вероятно, будут ограниченным, и он по-прежнему будет торговаться в ближайшем будущем в «боковике» против евро и доллара США.

«Уход пары доллар/рубль ниже отметки в 62,50 руб/долл., сдвигает диапазон колебаний на какое-то время в район 61,70-62,50 руб/долл. Итоги заседаний центральных банков представляют большой интерес для всей группы валют EM», - комментирует Михаил Поддубский, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка.