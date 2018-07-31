Криптовалютная фирма AlphaPoint приняла участие в создании новой биржи цифровых активов DCEX, которая использует XRP в качестве базовой валюты, то есть все ее торговые пары деноминированы в третьей крупнейшей криптовалюте, отметил CEO AlphaPoint Салил Донде. При этом биржа основывается на распределенном реестре AlphaPoint.

По словам Донде, DCEX будет использовать XRP, чтобы иметь возможность быстро перемещать средства клиентов, пользуясь преимуществами низких комиссий, сообщает Ttrcoin .

DCEX будет поддерживать 15 торговых пар, в том числе с биткоином, litecoin, ethereum, ethereum classic, vechain, ZCash и стейблкоином TrueUSD.

В ближайшие месяцы биржа намерена расширить список доступных для торговли цифровых активов, добавив к ним такие криптовалюты, как NEO и ADA. DCEX также предоставит доступ ко всем 10 криптовалютам, включенным в индекс Bloomberg Galaxy Crypto, в том числе monero, EOS и dash.