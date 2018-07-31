Алексей Мирошниченко назначен на пост заместителя председателя правления ВЭБа и будет заниматься внедрением эффективно системы контроля рисков группы. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Мирошниченко будет отвечать за построение системы управления рисками, с учетом характера и масштабов деятельности опорного института развития, сфокусированного на активной поддержке крупнейших инфраструктурных и высокотехнологичных проектов и экспорта российской продукции, запуске новых финансовых продуктов и инструментов, таких как фабрика проектного финансирования.

Ранее он занимал пост первого вице-президента Газпромбанка и руководил службой управления рисками.