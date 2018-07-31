Темпы прироста дивидендных выплат российских нефинансовых компаний ускорились впервые с 2014 года. Как указано в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства, по итогам 2017 года на выплату дивидендов было направлено 1,69 трлн рублей, что на 16% превышает показатель 2016-го. При этом в предыдущем году выплаты акционерам увеличились на 9%, а еще годом ранее — на 12% (в годовом сопоставлении).

Причиной такой динамики стали высокие темпы прироста дивидендных выплат в крупнейшей с этой точки зрения отрасли — нефтегазовой: по итогам 2017 года компании сектора выплатили на 24% (711 млрд рублей) дивидендов больше, чем в 2016-м.

По итогам 2017-го российские нефинансовые компании направили на дивидендные выплаты более значительную долю чистой прибыли, чем в предыдущие несколько лет. Так, в форме дивидендов в прошлом году было распределено около 38% чистой прибыли, тогда как в 2015-м и 2016-м этот показатель составлял лишь 31%. Для расчета совокупного объема дивидендов использовались данные 227 крупнейших компаний России, общий размер выручки которых по итогам 2017 года составил 49 трлн рублей (35% от совокупной выручки российских компаний).

Дивиденды госкомпаний приближаются к целевым 50% от чистой прибыли. По итогам 2017 года госкомпании распределили в форме дивидендов около 35% чистой прибыли. По оценкам АКРА, в денежном выражении это 697 млрд рублей (из них на долю государства пришлось 270 млрд рублей), прирост на 19% к показателю 2016-го. В ближайшие годы правительство по-прежнему планирует довести дивидендные поступления в бюджет до 550—600 млрд рублей, хотя текущий объем поступлений вдвое меньше.

Металлургические и горнодобывающие компании за 2017-й, как и годом ранее, выплатили 455 млрд рублей, но им пришлось направить на дивидендные выплаты практически весь свободный денежный поток 2017 года. Росту дивидендов в секторе могут способствовать ослабление рубля и благоприятная конъюнктура на рынках металлов в текущем году.

По объему дивидендов транспортные компании опередили операторов связи , при этом значительный потенциал роста дивидендных выплат отмечается в секторе электроэнергетики. Дивиденды телекоммуникационных компаний по итогам 2017 года ожидаемо сократились (на 18%, до 120 млрд рублей). В результате по объему дивидендов транспортная отрасль стала третьей (139 млрд рублей), несколько опередив электроэнергетику (95 млрд). Тем не менее, по мнению АКРА, именно электроэнергетические компании могут стать одними из крупнейших генераторов дивидендного потока благодаря комфортному уровню долговой нагрузки, значительным остаткам денежных средств и пройденному пику капитальных затрат.



В 2017 году совокупный свободный денежный поток крупного бизнеса был отрицательным, хотя на финансирование инвестиционных программ стали направляться меньшие средства (отношение капитальных затрат к выручке за год снизилось с 15% до 14%). Значительный рост дивидендов российских нефинансовых компаний без существенного повышения операционной эффективности может отрицательно сказаться на их кредитном качестве, заключают аналитики.