Акционеры банка «Траст» в ходе внеочередного собрания утвердили договора о присоединении банка «Открытие Специальный». Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

«Осуществить реорганизацию публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» в форме присоединения к нему акционерного общества банк «Открытие Специальный», осуществляемого одновременно с выделением акционерного общества банк «Открытие Специальный» из публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие», — говорится в сообщении.

Уставный капитал «Траста» будет увеличен до 663,265 млн рублей путем конвертации в его дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции акций банка «Открытие Специальный». Уставный капитал будет увеличен на 13,265 млн рублей.