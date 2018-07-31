С помощью диалогового банкинга клиенты могут открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счета, а также получить консультацию по вопросам формирования инвестиционного портфеля.

«Чат представляет собой диалоговую онлайн платформу, основанную на собственной разработке банка – Aimee. Пользователям отвечают сотрудники банка, но при поддержке модуля дополненного интеллекта, – рассказывает директор дирекции инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка Айдар Мухаметзянов. – Программа является самообучаемой. В течение какого-то времени система анализирует, как отвечают сотрудники в чате и выявляет самые популярные ответы. Через какое-то время алгоритм в определенных случаях отвечает самостоятельно».