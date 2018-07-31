В мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» интегрирован сервис «чат с брокером» – диалог с онлайн консультантом в области брокерского обслуживания и инвестиций.
С помощью диалогового банкинга клиенты могут открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счета, а также получить консультацию по вопросам формирования инвестиционного портфеля.
«Чат представляет собой диалоговую онлайн платформу, основанную на собственной разработке банка – Aimee. Пользователям отвечают сотрудники банка, но при поддержке модуля дополненного интеллекта, – рассказывает директор дирекции инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка Айдар Мухаметзянов. – Программа является самообучаемой. В течение какого-то времени система анализирует, как отвечают сотрудники в чате и выявляет самые популярные ответы. Через какое-то время алгоритм в определенных случаях отвечает самостоятельно».
Руководитель направления R&D «Ак Барс Цифровые Технологии» Ярослав Шуваев отмечает, что нейронная сеть анализирует финансовую историю клиента по различным параметрам – остатки на счетах, транзакционная активность, стиль накопления и траты. Такое исследование позволяет предложить более качественную инвестиционную стратегию. В дальнейшем систему планируется научить вычислять успешные сделки, которые привели к удовлетворению клиентов, сравнивать с другими аналогичными профилями и предлагать пользователю подходящие варианты инвестиций.
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