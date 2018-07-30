Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут, сообщает пресс-служба оператора .



«Модель потребления услуг мобильной связи среди пользователей сильно изменилась: если еще два-три года назад людям нужен был безлимитный Интернет на все сервисы, то сейчас они ждут максимально персонализированные предложения. Поэтому мы создали гибкую линейку, которая позволяет каждому выбирать то, что нужно именно ему, и не переплачивать», — комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Новая линейка включает в себя три пакета трафика на выбор: 7, 15 и 30 Гб. Стоимость 7 Гб составляет от 250 рублей за 30 дней в зависимости от региона, 15 Гб — от 300 рублей, а 30 Гб — от 350 рублей.

Безлимитный доступ можно подключить к девяти приложениям: YouTube, «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, «Одноклассники», Twitter, WhatsApp, Viber, Skype и Instagram. Стоимость подключения соцсетей составляет 20 рублей за 30 дней, мессенджеров — 10 рублей, а неограниченный доступ к YouTube обойдется в 60 рублей (вне зависимости от региона).

Также в линейке появилась возможность купить пакет 500 исходящих минут. Он стоит от 150 рублей за 30 дней в зависимости от региона. При этом можно совершать и поминутные звонки. Одна минута разговора обойдется в 2,5 рубля (вне зависимости от региона).

Кроме того, продукт Yota для планшета теперь доступен и в международном роуминге на специальных условиях. Например, в ряде стран Yota дарит 20 Мб трафика в подарок при подключении пакета 20 Мб. Также пользователи могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp, Viber, Skype и Facebook Messenger при нулевом балансе за рубежом.

Новая линейка планшетного продукта также включает в себя: звонки и Интернет в поездках по России без дополнительных трат; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota; федеральное покрытие в сетях 2G / 3G / 4G; отсутствие навязанных услуг.