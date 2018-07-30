Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) выступила со второй за последние дни инициативой и разработала набор мер, согласно которым криптовалютные биржи будут обязаны установить максимальный лимит на объемы торгов для определенной группы трейдеров.

Предполагается, что при реализации этих требований биржи будут иметь два возможных варианта, сообщает ForkLog . Первый из них предполагает единый фиксированный лимит на объем сделок для трейдеров с небольшими активами. Второй вариант заключается в более персонализированном подходе, включающим в себя установку индивидуального лимита для каждого отдельного клиента в зависимости от ряда факторов, таких как инвестиционный опыт, доход, стоимость активов и возраст.

Также JVCEA предлагает ограничить возможность торгов для несовершеннолетних, для чего от них будут требовать согласие родителей. Утверждается, что эта мера будет направлена на противодействие отмыванию незаконных доходов.