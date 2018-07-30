Сингапурская AnAn Group (структура китайской нефтегазовой компании CEFC) получила от ВТБ требование о возврате долга в 170 млн долларов, возникшего, по данным банка, из-за сделки РЕПО с глобальными депозитарными расписками En+ Group. Об этом говорится в сообщении «дочки» компании AnAn International, передает РБК .

В случае невыплаты банк ВТБ может подать иск в Высокий суд Сингапура. В AnAn International отметили, что ведут переговоры с ВТБ, так как требования банка могут оказать негативное влияние на структуру CEFC, включая смену контроля или полную ликвидацию группы.

В ноябре 2017 года En+ провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской бирже объемом 1,5 млрд долларов. В ходе IPO AnAn приобрела 6,25% акций En+ на 500 млн долларов. Пакет акций был заложен в ВТБ по сделке РЕПО.



В мае первый замгендиректора ВТБ Юрий Соловьев в интервью Reuters сообщал, что банк увеличил долю в AnAn Group до 9,6% по margin call. При этом представитель ВТБ тогда отказался прокомментировать, продолжает ли обслуживать AnAn Group кредит банка.