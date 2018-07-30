По мнению правительства, предоставление криптовалютным платформам преференций является нецелесообразным.
Южнокорейские криптовалютные биржи могут вскоре лишиться права на существенные налоговые льготы, предоставляемые небольшим компаниям, так как правительство Южной Кореи предложило пересмотреть налоговое законодательство и, в частности, исключить криптовалютные биржи из категории стартапов или субъектов малого/среднего бизнеса (SME). Последние обладают правом снижения налогов вплоть до 100%.
По мнению чиновников, «криптовалютный брокераж не является эффективным источником создания добавленной стоимости», сообщает ForkLog.
Проект внесения изменений в законодательство будет представлен на обсуждение Национальной Ассамблеи 31 августа.
Напомним, согласно южнокорейским законам, стартапы и SME могут обратиться к властям за получением скидки на подоходный либо корпоративный налог в размере 50-100% в течение первых пяти лет существования бизнеса. Спустя пять лет, небольшие компании могут также претендовать на налоговую преференцию, однако уже в размере 5-30%.
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