Южнокорейские криптовалютные биржи могут вскоре лишиться права на существенные налоговые льготы, предоставляемые небольшим компаниям, так как правительство Южной Кореи предложило пересмотреть налоговое законодательство и, в частности, исключить криптовалютные биржи из категории стартапов или субъектов малого/среднего бизнеса (SME). Последние обладают правом снижения налогов вплоть до 100%.

По мнению чиновников, «криптовалютный брокераж не является эффективным источником создания добавленной стоимости», сообщает ForkLog .

Проект внесения изменений в законодательство будет представлен на обсуждение Национальной Ассамблеи 31 августа.

Напомним, согласно южнокорейским законам, стартапы и SME могут обратиться к властям за получением скидки на подоходный либо корпоративный налог в размере 50-100% в течение первых пяти лет существования бизнеса. Спустя пять лет, небольшие компании могут также претендовать на налоговую преференцию, однако уже в размере 5-30%.