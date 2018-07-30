Виртуальный оператор «Ростелекома», запущенный в ноябре 2016 года, на прошлой неделе подключил миллионного сотового абонента, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Валерий Костарев.

На сетях «Т2 РТК Холдинга» (Tele2), 45% акций которого принадлежат «Ростелекому», виртуальный оператор работает в 65 регионах России.

Финансовые показатели MVNO «Ростелеком» не раскрывает. По подсчетам экспертов, в 2017 году виртуальный оператор «Ростелекома» заработал около 1 млрд рублей — это примерно 0,3% от общей выручки госоператора.

«Ростелеком» стал вторым российским виртуальным оператором, преодолевшим планку в 1 млн абонентов. Первой стала «дочка» «МегаФона» «Скартел» (с 2014 года работает на его сетях как MVNO под брендом Yota). О подключении миллионного абонента компания сообщила в августе 2015 года и с тех пор базу подписчиков не раскрывает. По предварительным расчетам «ТМТ Консалтинга», на конец июня этого года у «Скартела» было около 5 млн подписчиков (первое место в России по этому показателю). «Ростелеком» — на втором месте, а третье занимает МГТС, работающая на сети материнской МТС. На конец первого полугодия у МГТС было более 425 000 абонентов MVNO.