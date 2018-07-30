Президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Соответствующее распоряжение опубликовано на Официальном Интернет-портале правовой информации.

Главой межведомственной рабочей группы назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

В рабочую группу также вошли 23 человека. Среди них председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Росинформмониторинга Юрий Чиханчин, глава Казначейства Роман Артюхин, глава АСВ Юрий Исаев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России Сергей Королев и другие.