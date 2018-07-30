В случае повышения пенсионного возраста около трети (32%) российских компаний будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста только в случае их высокой квалификации, говорится в исследовании Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), подготовленном для РБК . 29% респондентов готовы нанимать их на рядовые должности, а еще 32% участвовавших в опросе компаний не намерены трудоустраивать предпенсионеров. 7% российских компаний заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста.

В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. Среди опрошенных компаний 33% работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), IT (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%). Более половины (56%) опрошенных компаний сообщили, что сейчас доля сотрудников пенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, 37% обозначили диапазон от 20 до 40%. 7% респондентов заявили, что количество пенсионеров среди сотрудников компаний находится между 40 и 60%.

Авторы опроса интересовались у респондентов, готовы ли они принимать на работу сотрудников старших возрастов. Этот вопрос задавался по двум сценариям: в нем были рассмотрены ситуации при нынешнем пенсионном возрасте (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и при его повышении до 65 и 63 лет соответственно, как предлагает правительство.

Вне контекста пенсионной реформы на вопрос о готовности принимать на работу сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста (мужчин от 55 и старше и женщин от 50 и старше — то есть за людей старшего возраста принимаются те, кому осталось пять лет до пенсии) 40% респондентов ответили, что готовы устраивать только высококвалифицированных сотрудников. 30% заявили, что не готовы принимать на работу людей старшего возраста, 23% готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности. А 7% трудоустраивают людей вне зависимости от возраста.

В случае повышения пенсионного возраста предпочтения работодателей меняются незначительно (вопрос задавался касательно женщин старше 58 лет и мужчин старше 60, им при новом пенсионном возрасте также будет оставаться по пять лет до пенсии). 32% респондентов ответили, что если планируют нанимать работников такого возраста, то у них должна быть высокая квалификация. Еще 32% не готовы трудоустраивать граждан старше 58-60 лет при новом пенсионном возрасте. 29% могут нанять их на рядовые должности. Те же 7% принимают сотрудников вне зависимости от возраста.

Кадровые решения в отношении сотрудников, достигших предпенсионного возраста, в компаниях принимаются по-разному. 28% компаний сообщили, что единых правил и подходов нет — все зависит от конкретного сотрудника. 25% участников опроса Института Адизеса заявили, что никогда не предлагают сотрудникам при достижении пенсионного возраста покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста.

15% респондентов сообщили, что предлагают покинуть компанию только сотрудникам на руководящих должностях, так как пожилым людям сложнее справиться с высокой нагрузкой. 7% предлагают уволиться только сотрудникам на рядовых должностях, которым легко найти замену, и лишь 1% компаний всегда предлагают пожилым людям уйти с работы, поскольку им сложнее адаптироваться к решению новых задач.

У значимой части работодателей подход к рядовым и высококвалифицированным сотрудникам отличается. 20% респондентов, как пишут эксперты Института Адизеса, отметили, что в отношении рядовых сотрудников они смотрят на физическое и психологическое здоровье, а также на адаптационные качества (гибкость, способность обучаться, воспринимать новые технологии и большие объемы информации). Если же речь идет о руководящем звене, то оценивается рациональность, эффективность принимаемых решений, а также уважение и признание со стороны молодых коллег. Еще 4% компаний при оценке своих сотрудников предпенсионного возраста смотрят на характер, уживчивость и желание развиваться дальше.