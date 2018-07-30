Санкции Вашингтона в отношении Москвы останутся в силе в том виде, в каком они действуют в настоящее время. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

«Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть», — сказал американский лидер.

США неоднократно вводили пакеты санкций против РФ, а также дважды за время президентства Трампа высылали из страны российских дипломатов, кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон). В настоящее время группа сенаторов в Конгрессе США работает над новым пакетом санкций против Москвы, в поддержку которого на данный момент выступают законодатели из обеих партий.