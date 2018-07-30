Клиентам Тинькофф Банка стала доступна услуга страховой защиты банковских карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Услуга «Защита карты» гарантирует возмещение денежных средств, списанных со счета банковской карты в результате несанкционированных действий третьих лиц, например — оплаты товаров или услуг с помощью реквизитов карты клиента», — отмечается в сообщении.

Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. При страховом случае возврат денежных средств осуществляется за один день. Сумма возмещения по страховке — до 100 тыс. рублей по каждому страховому случаю. Стоимость услуги — 99 рублей в месяц.

Подключить страховую защиту можно в личном кабинете на сайте банка в разделе «Настройки профиля — Защита карты» или по телефону. В мобильном приложении Тинькофф Банка возможность подключения услуги появится до конца 2018 года, обещают в финорганизации.