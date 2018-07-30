Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета и доли в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

30 июля Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест имущества и счетов.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил обеспечительный арест на доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах», — сказал собеседник агентства.

Всего в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний: «Россетьэнерго», «Русская Тройка», «Русские просторы», «Саммит», «Сахагазсинтез-недра», «Северное сияние», «СЗМК-Глобалсталь», «Система», «Cтраховая компания «Воско», «Cтроительная компания «Стиль-Т», «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), «Кардо Альянс», «Инженерия», «Межозерное», «Прогрессив», «Глобалавтоматика», «Элеватор», «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), «Владивостокский автомобильный терминал» и четыре компании, входящие в группу Fesco («Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ»).

В конце марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова на два месяца. Помимо растраты и организации преступного сообщества братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. Суд отказался отпустить под залог братьев, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей.