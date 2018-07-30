Салоникский суд удовлетворил на своем заседании в понедельник второй запрос Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию. Об этом сообщил ТАСС греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

«Суд принял решение о выдаче Александра Винника в Россию. Мы подали ходатайство о том, чтобы Александра освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения на домашний арест. Нам в этом отказали. Мы собираемся этот отказ процессуально обжаловать», — сказал Спирлиадис.

Что касается решения суда об экстрадиции обвиняемого в Россию, то адвокат пояснил, что оно устраивает защиту и самого Александра Винника. «Александр согласен, он всегда хотел, чтобы его выдали в Россию», — подчеркнул Спирлиадис.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника, так как на родине в отношении него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Франция недавно тоже направила запрос, обвинив Винника в том, что он «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года» и «в другой период» занимался «на территории Франции» вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом россиянин Францию не посещал и с лета 2017 года сидит в главном изоляторе Салоник.

В октябре 2017 года салоникский суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано адвокатами, затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию. 13 июля 2018 года салоникский суд обсуждал на своем заседании по ускоренной процедуре запрос на экстрадицию Винника уже со стороны Франции и удовлетворил его, однако защита обжаловала и данное решение в Верховном суде Греции. Он будет рассматривать апелляцию на экстрадицию россиянина во Францию 4 сентября.



23 июля суд в Салониках должен был рассмотреть повторный запрос Генпрокуратуры РФ на выдачу Винника, однако по просьбе защиты заседание было перенесено на 30 июля.