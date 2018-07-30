Таганский суд Москвы не смог сегодня вынести решение по делу административного иска ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору (РКН) и Генеральной прокуратуре (ГП) России с просьбой признать действия РКН по ограничению доступа к Telegram незаконными, поскольку поступили отзывы на иск от ответчиков.

Таким образом, суд перенес слушание дела на 6 августа

Как сообщает РАПСИ , представитель истца Данил Бухарин отметил, что данный спор должен послужить основанием для будущего арбитражного разбирательства.

По его словам, на данный момент требования ограничиваются просьбой о признании незаконности действий РКН. Данное судебное решение необходимо для дальнейшего взыскания упущенной прибыли из-за действий ведомства в арбитражном судопроизводстве.

Напомним, компании «Живая фотография», которой принадлежит Posters & Legends, подала в суд иск о незаконности действий РКН по блокировке Telegram, в результате которой оказался заблокирован сайт компании. Истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать ведомство восстановить доступ к сайту Posters & Legends.