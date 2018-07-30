Арбитражный суд Москвы по заявлению МТС Банка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Кинолюкс», входящего в группу компаний «Люксор» (управляет одной из крупнейших в РФ сетью кинотеатров и одноименной кинопрокатной компанией), говорится в определении суда, передает РАПСИ.

Требование банка в размере 105,7 млн рублей включено в третью очередь реестра кредиторов ООО. Временным управляющим должника утвержден Анатолий Игнатов.

Также банк требует признать банкротами ООО «Люксор дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент», входящие в «Люксор», и руководителей группы компаний Игоря Добровольского и Евгения Ленского.

Компания «Люксор» открыла в РФ 23 кинотеатра. Она является одним из лидеров российского кинорынка и объединяет ряд компаний по направлениям: дистрибьюция, кинопрокат, развитие собственной кинотеатральной сети, производство анимационных фильмов.