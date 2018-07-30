Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства «ФК Открытие» о частичном отказе от иска к O1 Group Бориса Минца, которое банк подал из-за приказа Высокого суда Англии и Уэльса прекратить судебные разбирательства в отношении кипрских структур O1 Group, и перенес рассмотрение дела на 10 сентября, сообщает корреспондент RNS из зала суда. Речь идет об иске о признании недействительными ряда взаимосвязанных сделок.

«Что касается первого ходатайства об отказе от иска в части и прекращении производства по делу, суд в удовлетворении заявленного ходатайства отказа от иска в части отказывает и о прекращении производства по делу в этой части также отказывает», — сказала судья.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства кипрских «Сентимила сервисиз» и «Нори холдинг» об оставлении заявления без рассмотрения в части требований. При этом суд удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» о привлечении к делу «Открытие Холдинга» в качестве третьего лица.

Представитель Центрального банка, который является в деле третьим лицом, выступил на суде против принятия судом ходатайства о частичном отказе «ФК Открытие» от иска ввиду отсутствия условий для его принятия, а также против оставления иска без рассмотрения.

«Согласно правовой позиции Высшего арбитражного суда РФ, изложенной в информационном письме..., ни в силу своей природы, ни в силу международного, российского права судебный запрет на основании суда не может препятствовать рассмотрению дела в Арбитражном суде РФ. ... Исходя из данной позиции президиума ВАС РФ, принимая во внимание наличие в настоящее время публичного интереса к последствиям применения процедуры санации, отсутствуют предусмотренные статьей 49 АПК РФ условия для принятия судом частичного отказа истца с учетом обстоятельства для его формулирования истцом. По прекращению оснований для рассмотрения позицию мы также поддержим: возражение. Обращаю внимание, что согласно данной позиции Верховного суда по аналогичным делам, предусмотрено, что данная категория дел относится к компетенции арбитражных государственных и не подлежит передаче на рассмотрение Третейского суда», — сказал представитель ЦБ РФ.