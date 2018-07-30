Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Внешэкономбанка по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» и «ВВВ/А-2» соответственно. Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Подтверждение рейтингов отражает мнение аналитиков о ВЭБе как о связанной с государством организации, которая характеризуется «практически безусловной» вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства РФ в случае финансовых затруднений. В связи с этим кредитные рейтинги ВЭБа приравниваются к суверенным рейтингам РФ, поясняется в релизе агентства . В числе прочего уточняется, что активы группы ВЭБа в настоящее время составляют около 3,7% ВВП России.

Характеристики собственной кредитоспособности ВЭБа оцениваются на уровне «b-». Оценка определяется базовым уровнем рейтинга банков, ведущих деятельность преимущественно в России («bb-»), а также адекватной, по мнению S&P, бизнес-позицией Внешэкономбанка, слабыми показателями его капитализации и прибыльности, слабой позицией по риску, средними показателями фондирования и адекватными показателями ликвидности.

В рейтинговом агентстве полагают, что фининститут, скорее всего, сохранит адекватную бизнес-позицию, обусловленную его ролью ключевого квазифискального инструмента правительства, направленного на преодоление «провалов» рынка, предоставление долгосрочного финансирования для целей экономического развития и поддержку значимых для правительства проектов и предприятий. Размеры бизнеса, юридический статус и типы финансируемых проектов обуславливают отсутствие возможности заменить ВЭБ каким-либо другим российским институтом развития или коммерческим банком, даже несмотря на некоторое сокращение его кредитного портфеля в последние несколько лет в связи со снижением качества активов и ухудшение доступа к международным рынкам капитала на фоне действия международных санкций.

По прогнозу S&P, коэффициент капитала ВЭБа, скорректированного с учетом рисков, до поправок на диверсификацию будет составлять немногим более 3% в ближайшие 12—18 месяцев. Этот показатель значительно снизился в 2017 году в связи с чистыми убытками банка в размере 288 млрд рублей, которые, в свою очередь, стали следствием расчистки его кредитного портфеля. Прогноз относительно значения коэффициента на 2018—2021 годы предполагает, что портфель активов ВЭБа будет умеренно увеличиваться — в среднем на 5% в год, чистая процентная маржа составит около 2%, объем новых резервов на потери по кредитам стабилизируется, а правительство продолжит осуществлять вливания капитала в размере 100 млрд рублей ежегодно.

«Несмотря на улучшение качества активов в последние несколько лет благодаря усилиям как руководства банка, так и российского правительства, позиция ВЭБа по риску остается слабой, что главным образом связано с ролью банка в решении задач государственной политики, предполагающей участие в реализации проектов, которые зачастую убыточны и имеют неопределенные перспективы возврата инвестиций. В прошлом в числе таких проектов были инвестиции в инфраструктуру, связанную с проведением Зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи, поддержка проблемных банков и предприятий в России и других странах СНГ, а также кредитование оборонно-промышленного комплекса. Согласно данным отчетности по МСФО за 2017 год, объем просроченных кредитов составил около 18% совокупного кредитного портфеля ВЭБа, что чуть выше, чем годом ранее (16%). Кроме того, насколько мы понимаем, еще 25% кредитного портфеля банка подлежит реструктуризации», — отмечается в релизе агентства.

Аналитики оценивают показатели фондирования ВЭБа как средние, в то время как показатели ликвидности улучшились до адекватного уровня. Оценка, в частности, отражает меньший объем номинированных в иностранной валюте облигаций, подлежащих погашению во второй половине 2018 года и в 2019 году, на фоне улучшения ликвидности банка. «Насколько мы понимаем, с учетом международных санкций в отношении ВЭБа, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала, правительство, как и в 2015—2018 годах, планирует поддерживать погашение валютного долга ВЭБа путем предоставления бюджетных субсидий. В 2018 году в случае необходимости правительство может разместить в банке льготный депозит объемом до 200 млрд рублей за счет свободных остатков бюджетных средств», — указывают в S&P.



«Стабильный» прогноз по рейтингам ВЭБа отражает аналогичный прогноз по рейтингам России.