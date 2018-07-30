«Одноклассники» запустили бесплатный обучающий портал «ОК для бизнеса», где можно узнать, как настроить рекламную кампанию, создать интернет-магазин, пройти бесплатное обучение по SMM.

Как сообщает Rusbase , ссылаясь на представителей соцсети, портал включает в себя несколько блоков: блок «Реклама» со всеми доступными рекламными форматами соцсети и инструкцией по созданию эффективной кампании по продвижению; блок «Инструменты» с различными возможностями для развития группы бизнеса в «Одноклассниках»; блок «Помощь».

Кроме того, на портале доступен бесплатный онлайн-курс для SMM-специалистов, разработанный совместно «Одноклассниками» и школой «Икра». Курс включает 21 видеоурок по SMM-стратегии, созданию сообщества в соцсети, его продвижению и работе с настройками рекламы.